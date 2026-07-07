Punjab Congress Clash: ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਰੇੜਕਾ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : July 7, 2026 at 7:50 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਸੀਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਦੌੜ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਮਾਸਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ/ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ
ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਕੇਕੇ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 65 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰ 48 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। -ਕੇਕੇ ਬਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ
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