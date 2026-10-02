ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 2, 2026 at 3:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ !
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।
- 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
- 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੜ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।"
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧੜੇਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ।
"ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ?
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ, ਜਦਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ, ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ?
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ’ ਜਾਂ ‘ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ—ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
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