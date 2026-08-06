"ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਾਓ", ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
By ANI
Published : August 6, 2026 at 10:12 AM IST
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਿੱਥਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।"
"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ"
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ।"
#WATCH | Faridkot, Punjab: State Congress president Amarinder Singh Raja Warring says, "...While Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge have to make a decision. I am not in a position to do that... either don't field me at all, or if you do field me, field me against Bhagwant… pic.twitter.com/o8gAHbgxNJ— ANI (@ANI) August 5, 2026
"ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ..."
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਖਬੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ,' ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
"ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ"
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚਕਾਰ "ਮਿਲਾਪ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ। ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"