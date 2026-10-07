ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ! CBI ਦਾ ਢੋਲ-ਢੱਮਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ, ਵਰਸਾਏ ਫੁੱਲ

ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ! CBI ਦਾ ਢੋਲ-ਢੱਮਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ, ਵਰਸਾਏ ਫੁੱਲ
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਚੋਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Published : October 7, 2026 at 9:38 AM IST
ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (OSD) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਤਾਂ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ।
"ਓਐਸਡੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋ ਤੱਕ ਚੈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਪਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੁਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਚੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਾਂ।"
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ!
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ-
ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਪਿਆਂ ਨੂੰ ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ! ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਸੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਚੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਨੇ! ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, CBI ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਏ!
🔥 First in History, Today, Punjabis are enjoying CBI Action ! 🔥 👉 Bhagwant Mann is desperately trying to save those accused of corruption! 👉 But the very person Rajbir he is trying so hard to protect is seeing people from his native village, Gharachon in Sangrur, celebrate the CBI action. 🥁 People are beating dhols... 🌸 Flowers are being showered on the cars carrying CBI officials... 🙏 The CBI is being welcomed with open arms... 👉 Think about it, Punjabis! This alone gives an idea of how deeply people feel Punjab has allegedly been looted and plundered! 👉यह भी इतिहास में पहली बार हो रहा है 🔥 आज सारा पंजाब देख रहा है CBI की छापेमारी को !🔥 👉 भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए भगवंत कितना तड़प रहा है! 👉 पर जिसको बचाने के लिए इतना तड़प रहा है... _उसी राजबीर घूमन के अपने गाँव घरांचों (संगरूर) के लोग ख़ुशी में झूम उठे हैं!_ 🥁 गाँव वाले ढोल बजा रहे हैं..._ 🌸 फूलों की वर्षा हो रही है..._ 🙏 CBI का खुले दिल से स्वागत हो रहा है..._ 👉 सोचो पंजाबियों! इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि इन्होंने पंजाब को कितना लूटा है! 👉 ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.. 🔥 *ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਪਿਆਂ ਨੂੰ !* 🔥 👉*ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ!* 👉ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਏਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਏ... *ਉਸੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਚੋਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਨੇ!* 🥁 *ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ...* 🌸 *ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ...* 🙏 *CBI ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ...* 👉*ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬੀਓ!* ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਏ! @cbic_india @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 6, 2026
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਐਸਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂਚੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟੀਮ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।