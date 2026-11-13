ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ- ਇਹ BJP ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੀਰੋ।
Published : November 13, 2026 at 3:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ BJP ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।" ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਹੈ।" ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਖੜ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋਂਗੇ ? Bhagwant Mann ji, if Kejriwal Sahib can register an FIR in Punjab to protect his life, why is he running away from contesting election from Punjab? Please ask your Supremo about it and let Punjab know. @BhagwantMann— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) November 13, 2026
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੀਰੋ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।" ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਨੇੜੇ ਨੱਥੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡੀਪੀਆਰਓ ਪ੍ਰੀਮਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹੁਣ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।"
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਇਧਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ।"
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਭਾਅ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 117 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
25 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ।" ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "2017 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।"
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