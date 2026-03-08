ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : March 8, 2026 at 5:00 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ'
ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਆਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।'
'ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਾਜਪਾ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।'
'ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ'
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ' ਇਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ:— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) March 8, 2026
▪️ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ
▪️52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ
▪️ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
▪️ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
▪️ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ#punjabbudget pic.twitter.com/CWUlROA4PY
'ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ,ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।'
The AAP government promised ₹1000 per month to every woman in 2022.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) March 8, 2026
After four years of silence, they suddenly remember the promise in 2026.
If all guarantees were fulfilled, why did Punjab’s women have to wait 4 long years?
This is not governance.
This is election season…