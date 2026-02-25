ETV Bharat / politics

'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਨਾਰਕੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦ', ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਹਨ।

LAW AND ORDER ISSUES
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਨਾਰਕੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦ' (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 25, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼ ਕੱਸੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ,ਪ੍ਰਧਾਨ,ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ (ETV BHARAT)



"ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ"

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜਿਉਂਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।'

"ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਨਾੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਚਕਾਚੌਂਦ ਵਿਖਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" - ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ,ਪ੍ਰਧਾਨ,ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀਆਂ 20 ਵਾਰਦਾਤਾਂ"

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਾਰਕੋ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਜਿਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕੇ 47 ਦਾ ਆਂਤੰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੈਨੇਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ'

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਿਕ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ?


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਨਾਰਕੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
PUNJAB BJP ON GOVERNMENT
LAW AND ORDER ISSUES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.