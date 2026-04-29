ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਸ: ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ?

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 8:59 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।

'ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਜਲਾਸ'

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Business Advisory Committee) ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।"

'ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "1 ਮਈ ਨੂੰ—ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ—ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼" ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ "ਸਤੌਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ" ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੰਜ (@Partap_Sbajwa)

'ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ! ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ! ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (@SukhpalKhaira)

'ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ'

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ — ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ “ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!” ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ,ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ” ਦੀ ਤਿਆਰੀ—ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸ਼ੀਤਲ ਆਂਗੁਰਾਲ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, FIR ਦੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨਾਂ—ਸਿਫ਼ਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ—ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਾਰ (@bsmajithia)

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਰਡੀਐਫ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

1. ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ): ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਸਤੰਬਰ 2022 (ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ): ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3. ਜੂਨ 2023 (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ RDF): ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ) ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ।

4. ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕੁਝ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

5. ਜੁਲਾਈ 2025 (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ): ਇਹ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੌਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

6. ਸਤੰਬਰ 2025 (ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ): ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

7. ਦਸੰਬਰ 2025 (ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (VB-G RAM G) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

8. ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ): ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026' ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

