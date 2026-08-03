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ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ? ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।'

Punjab Assembly: Here is Why Congress MLA Sukhwinder Kotli Wore a Dastar to the House
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 3, 2026 at 8:17 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।"

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv bharat)

'ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"


'ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੂਬੇਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ।"

'ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ'

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 18 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 92 ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ?"

'ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'

ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਬਘੇਲ ਗੋ ਬੈਕ' ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਟਲੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

TAGGED:

CONGRESS MLA SUKHWINDER KOTLI
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ
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