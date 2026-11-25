ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ? ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ !
ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : November 25, 2026 at 4:07 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਾਰਕਿਮ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਟੇਕ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 2027 ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ?
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਬਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ,ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ(ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਦਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਕੀ ਬੋਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: