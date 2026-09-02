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AAP ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖਰੜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।

Parminder Singh Goldy, in-charge of Kharar constituency
PARMINDER SINGH GOLDY (Facebook@Parminder Singh Goldy)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 6:14 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

AAP ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਗੋਲਡੀ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ AAP ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ’ਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ

ਖਰੜ ਸੀਟ ’ਤੇ AAP ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ MLA ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜ ਵਿੱਚ AAP ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ।


ਖਰੜ ਵਿੱਚ AAP ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ

ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।



2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ AAP ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

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PARMINDER SINGH GOLDY

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