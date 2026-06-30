ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ 'ਪੰਥ ਦੋਖੀ' ਦੇ ਪੋਸਟਰ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਿਆ ਵਿਰੋਧ।
Published : June 30, 2026 at 1:16 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ, ਛੀਨੀਵਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਅਤੇ "ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਭਲੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ... ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ...— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 29, 2026
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਅੱਜ 90% ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 80% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ… pic.twitter.com/z98vzUOHot
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਏ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਹੋਰ ਆਪ ਨੇਤਾ-ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ LIVE— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 29, 2026
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लोक मिलनी के दौरान मोगा ज़िले के हलका बाघा पुराना के गाँव भलूर से अपने लोगों के बीच LIVE https://t.co/HHHywlHKyB
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ- ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਭਲੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ...
"ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ...ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 90% ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 80% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲੂਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ।"
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