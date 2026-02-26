ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 19 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : February 26, 2026 at 6:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22-23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਧੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆਊਟਪੋਸਟ 'ਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਮਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਬੀਏ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ 'ਸੁਲਝਾਉਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਕਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ "ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ… ਘਰ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ "ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ" ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @AroraAmanSunam !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) February 25, 2026
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼… pic.twitter.com/vgrfCekHl2
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ।
