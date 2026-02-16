ETV Bharat / politics

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼: ਮੋਗਾ ਬਣਿਆ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Punjab Assembly Elections 2027
ਮੋਗਾ ਬਣਿਆ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (Etv Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 16, 2026 at 9:29 PM IST

5 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ (16 ਫਰਵਰੀ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲ੍ਹ (17 ਫਰਵਰੀ) ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ

'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੀ ਚਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਖ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ?

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ "ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! ਖੁੱਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ! ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਪ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "AAP ਦੀ ਫਲਾਪ ਰੈਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ AAP ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ AAP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫਲਾਪ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।"

‘ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਲੀ ਚਹਿਲਾਂ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

Daljit Singh Cheema
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਐਕਸ (X Daljit Singh Cheema)

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਅ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਅ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।" ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਆਓ' ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਾਸ ਕਾਂਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 40 ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ (13 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਤਿਆਰ

ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਹਨ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

2027 ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ', ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਰੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ
MOGA RALLIES
ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ
PUNJAB ASSEMBLY ELECTIONS 2027

