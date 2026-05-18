ETV Bharat / politics

SIR ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ, ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਵੋਟ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

POLITICAL CONTROVERSY SIR
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 7:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਐਲਓ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਗਲਤ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।"

POLITICAL CONTROVERSY SIR
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (@kangmalwinder)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਬੋਲੇ...

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘SIR’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੁੱਟਿਆ’ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਕੰਗ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

SIR ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਐਸਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ, ' ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ ' ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਨਾ ਕਟੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣਨ।"

POLITICAL CONTROVERSY SIR
ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ (Amarinder Raja Warring X account)

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ...

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਭੈਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ, ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਜਪਾ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨਆਰਆਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"



ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਏਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੀਐਲਓ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਘੋਖ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ"

ਏਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

TAGGED:

SIR
QUESTIONS RAISED ON COUNTING VOTES
SIR ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ
POLITICAL CONTROVERSY SIR PUNJAB
POLITICAL CONTROVERSY SIR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.