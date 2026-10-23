"ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਅਰਾਜਕਤਾ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ", ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

"ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਅਰਾਜਕਤਾ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ", ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
Published : October 23, 2026 at 9:03 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਅਰਾਜਕਤਾ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਉਨੇ ਰਾਕੇਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਾਂਗਰਸ"
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ "ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀਆਂ" ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"CJP ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ"
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ I.N.D.I.A. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, I.N.D.I.A. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਹਤਵਤਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਪਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ"
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅੱਜ, ਇਹੀ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
"ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਅਰਾਜਕਤਾ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ"
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਅਰਾਜਕਤਾ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ "ਅਸਫਲ ਉਤਪਾਦ" ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ," ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ"
ਪੀਐਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।"
"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ"
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਕ ਆਫਿਸ" ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 1.4 ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।"