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ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ: ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਰੀ ਪੱਗ, ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡੀਕੋਡਿੰਗ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੀ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

PM Modi Strategic Outreach
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 19, 2026 at 2:19 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਰੀ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ 24 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦੌਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਲੀਏਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਤੇਫਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਸ ਬਣਿਆ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।"

PM Modi Strategic Outreach
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ (Etv Bharat)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਸਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ BJP ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? BJP ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।"

'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ (Etv Bharat)

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਚਲੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਵਿਕਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਗੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐੱਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਂ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।"


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