Explainer: ਹਲਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗੋਲਡੀ ਹੱਥ, ਕੀ 2027 ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਤਿਆਰ ?
ਆਖਿਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਲਾਨਿਆ? ਖਰੜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 19, 2026 at 6:48 PM IST
ਖਰੜ/ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਰੜ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਘੱਟ ਦਿਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਕੀ ਰਹੇ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਖਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ 52 ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ?
2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਜੋ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਪੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖਰੜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, 2017 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
1967 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਖਰੜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1967, 1969, 1977 ਅਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 1992 ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, 2002 ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 2007 ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲਗਭਗ 2000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜਿਥੋਂ ਜਿੱਤਕੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।
2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.67 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.41 ਲੱਖ ਮਰਦ ਅਤੇ 1.27 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ, ਮਾਜਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸਣੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 1.77 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 66.12% ਰਹੀ।
‘ਆਪ’ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ 78,273, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 40,388, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ 25,291 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 15,249 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ 37,885 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਾਇਕਾ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ MCM DAV ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੂਟ, ਘੈਂਟ ਪਰਪਜ਼, ਸ਼ੇਰਨੀ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ।
ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ
ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 19 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਗਰਮੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਰੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ-11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (PUSU) ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ?
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਸਣੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ' ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ (ਜੋ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। - ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਘਟੀ
ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿਉੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਰਵਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਆਪ' ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ (ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਡੀ ਵਰਗੇ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2027 ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। - ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ
ਖਰੜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੂਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਗੋਲਡੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ !
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਗੋਲਡੀ' ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਖਰੜ-ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਸਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 'ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ' ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ (MLA) ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।