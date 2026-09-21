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'ਆਪ' ਦੇ ਪੈਂਫਲਟ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਬੋਲੇ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਂਫਲਟ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

PAMPHLET RELEASED BY AAP
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਫਲਟ ਜਾਰੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 9:47 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੈਂਫਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਏ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਫਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (Etv Bharat)

ਪੈਂਫਲਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਂਫਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।

"ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ"

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਾਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ" ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਫਰੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

PAMPHLET RELEASED BY AAP
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ (Etv Bharat)

"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ"

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ-

  • ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
  • ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।
  • ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
  • ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
  • ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ।"

PAMPHLET RELEASED BY AAP
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ (Etv Bharat)

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

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ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਫਲਟ ਜਾਰੀ
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ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਫਲਟ ਤੇ ਸਵਾਲ
PAMPHLET RELEASED BY AAP

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