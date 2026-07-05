ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 7:30 PM IST
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੰਜ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ।"
"ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"- ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
Delhi: On the Punjab Congress, BJP National Spokesperson R.P. Singh says,
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।"
Chandigarh: On the infighting in the Congress, Punjab AAP leader Baltej Singh Pannu says, “This is an internal matter of the Congress, and the infighting is continuing. The BJP already has what can be called a Congress wing, as many of its leaders are former Congress members. The… pic.twitter.com/9Sl4LsqqIb— IANS (@ians_india) July 5, 2026
'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ।"
"ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"-ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, 'ਆਪ' ਬੁਲਾਰਾ
Faridkot, Punjab: Minister Aman Arora says, “The Congress party is on a ventilator. No doctor, paramedic, or hakim can perform any operation to save it. It is in its last phase” pic.twitter.com/8noofAVVa6— IANS (@ians_india) July 5, 2026
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।"
VIDEO | Delhi: On Congress preparation for Punjab polls, Congress MP Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) says, “People in our party are enthusiastic. They can see that the people are moving toward the Congress Party and that the mandate is going to come to the Congress. The people of… pic.twitter.com/FK6auwueLS— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ... ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ 'ਸ਼ਹਿਨਾਈ' ਵਜਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੋਪ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।”