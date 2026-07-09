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ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਘਿਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ !

ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

SATLUJ VS AKALI DAL CONTROVERSY
ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 9, 2026 at 5:56 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ 95 ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ ?

ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (etv bharat)

ਚਿੱਠੀ ਬਣੀ ਚਰਚਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 95 ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।"

"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"- ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ

ਘਿਰਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ !

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ott ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ott ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।"

"ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ, ਜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 2 ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਹਟਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Live ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।"-ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਐਕਸ ’ਤੇ ਵਾਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।"

ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ।ਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"

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ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਤਲੁਜ ਵਿਵਾਦ
ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਵਾਦ
SATLUJ VS AKALI DAL CONTROVERSY
SATLUJ VS AKALI DAL CONTROVERSY

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