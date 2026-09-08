ETV Bharat / politics

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਗਾਏ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ; 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤ।

Dirba Suicide
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ (FILE)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ: "ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ—ਮੌਤ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ; ਉਸਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ'

ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬਣਜਾਰਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਥ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਲਫ਼ਾਸ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਨ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨਾਲ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
SANGRUR DIRBA SUICIDE
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
DIRBA GULZAR SINGH SUICIDE
DIRBA SUICIDE POLITICAL REACTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.