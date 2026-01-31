ETV Bharat / politics

ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ- ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Punjab Politics
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 31, 2026 at 7:49 PM IST

5 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

2017 'ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਲੱਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਜੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ

ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਟ ਰਹੀ ਪਾਸਾ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਪਾਸ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਗਏ? ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਝੂਠ। - ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।"

ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

