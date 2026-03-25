"ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਚ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰ ਬੁਲਾਇਆ", ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

"ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਚ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰ ਬੁਲਾਇਆ", ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
Published : March 25, 2026 at 3:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਪਟਿਕਸ ਗੇਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚਾਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੰਚਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ "ਕਾਰਵਾਈ" ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਲਾਪਤਾ" ਤੋਂ "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ" ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਸਾਂਸਦ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਤੰਜ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ ਐਮ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾਂ ਰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਫੜ ਅਤੇ ਭਤੀਜ ਜਵਾਈ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ "ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। "ਫੁੱਫੜ" ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਚ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਚੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖੇਲ ਖ਼ਤਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਫੀਕਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ (ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ DM ਸਵਰਗੀ ਡਾ.ਗਗਨ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਫੜਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ "ਸ਼ਰਮਾਂ ਜੀ" ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ।"
👉 A “friendly match” around the so called fuffad sasur begins, raising questions on a diversion tactic by Bhagwant Mann government and Aam Aadmi Party— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) March 25, 2026
👉 From making him “abscond” to suddenly staging an arrest, the sequence appears questionable
👉 Harmeet Pathanmajra, once…
ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ
ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ?
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ 49,122 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1994 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ 2020 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।