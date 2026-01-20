ETV Bharat / politics

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

BJP NATIONAL PRESIDENT LIST
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 20, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1980 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਵੀ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

1: ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ, ਅਟਲ ਜੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1980 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Atal Bihari Vajpayee
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (IANS)

2: ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1986 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Lal Krishna Advani
ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ (ANI)

3: ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ

ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1993 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Lal Krishna Advani
ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ (ETV Bharat)

4: ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ

ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ।

Lal Krishna Advani
ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ (ANI)

5: ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2004 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Murali Manohar Joshi
ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ (IANS)

6: ਕੁਸ਼ਾਭਾਊ ਠਾਕਰੇ

ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਸ਼ਾਭਾਊ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1998 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

7: ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ

ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2000 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

8: ਜਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ

ਜਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2001 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

9: ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Venkaiah Naidu
ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ (iANS)

10: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2005 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Rajnath Singh
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (ANI)

11: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2013 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

12: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

Nitin Gadkari
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (ANI)

13: ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ

ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2005 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

JP Nadda
ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ (ETV Bharat)

14: ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

BJP NATIONAL PRESIDENT LIST
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ (ETV Bharat)

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ
NITIN NABIN
ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
BJP NATIONAL PRESIDENT LIST

