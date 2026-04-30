ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ' ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕੀ 2027 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ' ਦੀ ਚਰਚਾ, ਕੀ 2027 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 30, 2026 at 10:50 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੀ 'ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ' ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ' ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਠਜੋੜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ?
ਨਵੇਂ 'ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ' ਦੀ ਆਹਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣੇਗਾ।"
ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
"2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।"- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ
ਪੰਥਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਥਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਲਾਤ ਹਨ ੳਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Region, Religion And Politics 100 Years Of Shiromani Akali Dal (ਖੇਤਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ) ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1989 ਦਾ ਪੰਥਕ ਉਭਾਰ
ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ Fighting for Faith and Nation: Dialogues with Sikh Militants (ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਾਈ: ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ) ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜਾਂ' ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਏਕਾ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ
ਲੇਖਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੇ ਜਰਨਲ Franctions And Fissures In The Akali Dal (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ) 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ (ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ)। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ 'ਪੰਥਕ' ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਧੜੇ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ?
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 'ਪੰਥਕ' ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਪੰਥਕ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 65 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ, ਅਟਾਰੀ, ਖੇਮਕਰਨ, ਪੱਟੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਪੰਥ" ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "ਕੌਮ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਗੈਰ-ਪਰਿਪੱਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਕ ਧੜੇ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਚੋਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।"
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।- ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਥ’ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।"