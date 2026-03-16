ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : March 16, 2026 at 7:35 PM IST
ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ (ਮਹਾਗਠਜੋੜ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ - ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ - ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਣਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੀਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਸੀ ਜੋ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ।
ਚਾਰ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੇ
ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵੇਸ਼ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਏ.ਡੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। **ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:** ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ; ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ (ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੇਂਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਐਨਡੀਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਐਨਡੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਗੱਠਜੋੜ ਲਈ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।