'ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਂ...', ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਧੁਰੰਦਰ' ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

MP Raghav Chadha released a video and gave a reply to AAP leaders
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (X @raghav_chadha)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 4, 2026 at 3:34 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਈਲੌਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਂ...'

ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।"

‘ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰੋ’

ਰਾਘਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।" ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ; ਬਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਾਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਭਾਵ 105 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ?"

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।"

'ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਂ...'

ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਸਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਖ਼ਤਰਨਾਰ ਹਾਂ।"

'ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ।

"ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ?"

'ਸਭ COMPROMISED ਹੈ' ਸੀਐਮ ਮਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'COMPROMISED' ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ।

