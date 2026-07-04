"ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ", ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਣੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

"ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ", ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਣੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲੇ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਹਾ- "52 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, 3000 ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।"
Published : July 4, 2026 at 5:45 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਛਤਰਾਂ ਵਿਖੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
'ਆਪ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਪੈਸੇ"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।"
"ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 92-93 ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।"
"ਕਾਂਗਰਸ ਖੈਰੂੰ-ਖੈਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ"
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ) ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰੂੰ-ਖੈਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"