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'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਭਲਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

MLA Manpreet Singh Ayali will join Akali Dal 'Waris Punjab De'
'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 4:41 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਅੰਦਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

MLA Manpreet Singh Ayali will join Akali Dal 'Waris Punjab De'
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮਤਭੇਦ

ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

MLA Manpreet Singh Ayali will join Akali Dal 'Waris Punjab De'
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ (Etv Bharat)

2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ ਕਿਸਮਤ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ 72,208 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54,754 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2019 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 66,297 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਹਜਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਾ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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MLA MANPREET SINGH AYALI

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