ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ?
Published : September 27, 2026 at 6:12 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ?।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ?"- ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੰਜ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਂਸਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
'ਆਪ' (AAP) ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
I’m told that first @GayatriBishnoi_ used Ritesh Khandelwal of Rajasthan to climb the political ladder and then Dushyant Yadav of Delhi which ultimately led her to @msisodia who appointed her as Observer in Punjab !— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 27, 2026
I believe @AamAadmiParty govt has involved her big time in… pic.twitter.com/RKMH74ryEA
"ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼—ਸੈਕਟਰ 39, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 960—ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਕੁੱਤਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 960 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੰਬਰ 961 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ... ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. (ED) ਨੇ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।- ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ
दाग़ी @GayatriBishnoi_ न केवल पंजाब में @msisodia की VVIP मेहमाननवाज़ी का आनंद ले रही हैं, बल्कि @AamAadmiParty की विधायकों, जैसे मोगा की अमनदीप कौर, को कपड़े बेचकर अपने बुटीक व्यवसाय का प्रचार भी कर रही हैं!— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 27, 2026
उनकी गतिविधियों से तो ज़रा भी ऐसा नहीं लगता कि वह @AAPbalbir के मंत्री… pic.twitter.com/eCeDJqoqp0
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦਾਗੀ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।"
#WATCH | Kapurthala, Punjab: On his allegations that AAP leaders are staying at residences allotted to state ministers, Congress leader Sukhpal Singh Khera says, " i merely asked whether gayatri bishnoi was living with manish sisodia at his government residence—minister house no.… pic.twitter.com/PagQkIvxOq— ANI (@ANI) September 27, 2026
"ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਬਜ਼ਰਵਰ' (ਨਿਗਰਾਨ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ! ਕੀ ਮੈਡਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ?" - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ
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