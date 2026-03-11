ETV Bharat / politics

Explainer: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਖ਼ਤਾ !

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2027 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Politics
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ 2027 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 2:40 PM IST

9 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 739 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 726 ਮਰਦ ਵੋਟਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 240 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ(ਟ੍ਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰ) ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 773 ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ

ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ।

Punjab Politics
ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਪੁਰਵਾਂਚਲ ਸਨਮਾਨ ਰੈਲੀ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਵਾਂਚਲ ਸਨਮਾਨ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।"

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।" ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

Punjab Politics
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ (Etv Bharat)

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰ੍ਹਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਓ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ' ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। -ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ

Punjab Politics
ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (Etv Bharat)

'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ।

Punjab Politics
ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ (Etv Bharat)

ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। -ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ, ਸਾਬਕਾ MLA ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ- ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

Punjab Politics
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ (Etv Bharat)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾੱਟ-ਸਪਾੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।- ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿੰਗ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab Politics
ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ 2027
PUNJAB ASSEMBLY ELECTIONS 2027
PUNJAB MIGRANT VOTERS
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
PUNJAB POLITICS

