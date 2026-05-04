"ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ", ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 4, 2026 at 3:09 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਮੇਲ ਹੈ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਐਮਸੀ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
#WATCH | Kolkata: TMC candidate from Bhabanipur and West Bengal CM Mamata Banerjee says, " counting agents and candidates should not leave the counting centre. this is the bjp's plan, i have been saying this since yesterday that they will be shown ahead first. they have stopped… pic.twitter.com/jdU9OqxWEJ— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SIR ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ; ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 14 ਤੋਂ 18 ਦੌਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 1:25 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਭਾਜਪਾ 189 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ 95 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ।