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'ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ..."

ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿਆਰੀ,ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੰਮ।"

ludhiana bjp unit new president Sunil moudgil
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 10:53 AM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"

"ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜਬੂਤ"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਲਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ, ਪੱਛਮੀ, ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ludhiana bjp unit new president Sunil moudgil
ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ (ETV Bharat)

ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ।"

ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ 4-4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਾਮ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ludhiana bjp unit new president Sunil moudgil
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ludhiana bjp unit new president Sunil moudgil
ਸੁਨੀਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨ (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਹੈ।"

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