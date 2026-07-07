ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਘਮਸਾਣ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- "ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ...", ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
Published : July 7, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : July 7, 2026 at 1:22 PM IST
Punjab Congress Issues Updates : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ), ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਹਾੜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੱਲ੍ਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
"ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ...ਚੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ..."
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਗੇ ਜੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ..."
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਪੀਸੀਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਭੁਪੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਚੰਨੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।"
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਚਲ
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ, 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ।