Pargat Singh Updates: ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੰਜ, ਲਿਖਿਆ- 'ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ!'
Published : October 3, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 12:15 PM IST
Punjab Congress President Pargat Singh: ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
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'ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ!'
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਵਾਲ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ!
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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ !@PargatSOfficial @INCPunjab pic.twitter.com/7ssLgK9eBQ— Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) October 3, 2026
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ-
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ — ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ।
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𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘁𝗼 𝗦𝗵𝗿𝗶 𝗣𝗮𝗿𝗴𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗵 𝗷𝗶 @PargatSOfficial 𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘄 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗣𝘂𝗻𝗷𝗮𝗯 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗲.— Bharat Bhushan Ashu (@BB__Ashu) October 2, 2026
This is a new… pic.twitter.com/JiIjuX25dk
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
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"ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ"— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 3, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ… pic.twitter.com/NfNp8vvc3g
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਓ"
ਜਲੰਧਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਪੋਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ।"
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#WATCH | Jalandhar, Punjab: On Pargat Singh being appointed as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee, Warinderpreet Kaur, wife of Pargat Singh, says, "Challenges are definitely present in Punjab for everyone. But Pargat Singh has never run away from challenges,… pic.twitter.com/l2ezdQy5IE— ANI (@ANI) October 2, 2026
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
ਦਿੱਲੀ: ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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VIDEO | Delhi: Pargat Singh, who was appointed as Punjab Congress president yesterday, offers prayers at Bangla Sahib Gurdwara. The former hockey player was appointed as the president of the Punjab Pradesh Congress Committee after Amarinder Singh Raja Warring resigned from the… pic.twitter.com/iC7NJin0RW— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
"ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ"
ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ।"
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Delhi: Punjab Congress President Pargat Singh says, "Raja Warring served as our president for nearly four to five years, working hard and doing good work, but roles within the organization are an ongoing process—yesterday I was serving as secretary or general secretary, and today… pic.twitter.com/LBsi6hx1CP— IANS (@ians_india) October 3, 2026
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।"
"ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਧਾੜਵੀਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ।" - ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
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ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ... 🙏— Pargat Singh (@PargatSOfficial) October 3, 2026
ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ।
ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ… pic.twitter.com/ZrnWOUkzli