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Pargat Singh Updates: ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੰਜ, ਲਿਖਿਆ- 'ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ!'

pargat singh
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 12:15 PM IST

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Punjab Congress President Pargat Singh: ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

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12:12 PM, 3 Oct 2026 (IST)

'ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ!'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਵਾਲ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ-

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ!

12:07 PM, 3 Oct 2026 (IST)

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ-

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ — ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ।

11:27 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

11:24 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਓ"

ਜਲੰਧਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਪੋਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ।"

11:03 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ

ਦਿੱਲੀ: ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10:52 AM, 3 Oct 2026 (IST)

"ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ"

ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ।"

10:22 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।"

"ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਧਾੜਵੀਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ।" - ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

Last Updated : October 3, 2026 at 12:15 PM IST

TAGGED:

PARGAT SINGH UPDATES
PUNJAB CONGRESS NEW PRESIDENT
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
PARGAT SINGH UPDATES

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