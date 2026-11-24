Akali Dal-BJP alliance Live Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ (Etv Bharat)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1967 ਅਤੇ 1969 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।