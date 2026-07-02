ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਗੂ ? ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਰਜੇ ਤਿਵਾੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਗੂ ? ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਰਜੇ ਤਿਵਾੜੀ
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 2, 2026 at 12:45 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (AICC) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
है बड़ा कोई अवगुण उसमे जिसे कोई हुनर आवे I— Manish Tewari (@ManishTewari) July 2, 2026
Wish I had an antidote ( ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਙੀ) for the insecurities of individuals and institutions!
Having said that @INCIndia has given me enough over the past 45 years and I have also devoted my entire adult life in the service of the…
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਂਟੀਡੋਟ (ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਙੀ) ਹੁੰਦੀ ! ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Que sera, sera, Whatever will be, will be…, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ... ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।"
#WATCH | Delhi | Congress MP Amar Singh says, " i thank the congress high command. they listened to all the leaders in punjab and subsequently entrusted everyone with a collective responsibility. hardly any senior leader has been left out; everyone has been given a role. i want to… https://t.co/arJXg42l6H pic.twitter.com/hsh9V6j4hK— ANI (@ANI) July 2, 2026
"ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"- ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
I express my gratitude to Congress President Sh. @kharge ji and LoP Sh. @RahulGandhi ji, and the senior party leadership for assigning me the responsibility of Chairperson for the Election Management and Coordination Committee in Punjab.— Vijay Inder Singla (@VijayIndrSingla) July 1, 2026
Ensuring absolute organizational… https://t.co/qmVPJZJ8tP
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ AAP ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਰਕਰ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੜਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ INC ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਕਾਂਗਰਸ।"
I humbly congratulate and thank the @INCIndia leadership for putting up a broad based team of senior leaders in command for the crucial battle of 2027 Vidhan Sabha elections in Punjab.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) July 1, 2026
Together all of us owe it to people of Punjab to get them rid of the callous, authoritarian,… https://t.co/BujpFFmJOz
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