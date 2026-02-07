ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਹੋ ਗਏ ! ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕਿਧਰ? ਵੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ETV Bharat / politics

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ" ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 'ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ' ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਿਪੋਰਟ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ 'ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ'

ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਘਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

Bhupesh Baghel
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ (@FBBhupeshBaghel)

ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।

Navjot Kaur Sidhu
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੱਪੂ (@XNavjotkaursidhu)

ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ ਪੱਪੂ

ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਦੋਂ 'ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ' ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ 'ਭੜਾਸ' ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ "ਪੱਪੂ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ 'ਵਾਪਸੀ' ਹੁਣ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ'?

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ 'ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿਣਾ।

Navjot Kaur Sidhu
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਸਟ (@XNavjotkaursidhu)

ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ

ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕੁਦਰਤੀ ਗਠਜੋੜ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਬਾਕ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਣਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟੀਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Navjot Kaur Sidhu and Family
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (@FBNavjotSidhu)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਲਖ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ।"

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਹਨ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

Rahul Gandhi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (@FBRahulgandhi)

ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਔਜਲਾ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਨੱਚੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।"

ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੈਗਾਨਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗੀ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ

Navjot Kaur Sidhu
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ (Etv Bharat)

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਧਰੇ ਦਾ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕੀ ਹੈ।"

Navjot Sidhu Priyanka Gandhi
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (@FBNavjotSidhu)

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾਏ। -ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ: ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 'ਪਾਵਰ ਕੱਪਲ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੂਰਬੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੂਰਬੀ) ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ-ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Rahul Gandhi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (@FBRahulgandhi)

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਨਵੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 33406 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ 36.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੇਮਚੇਂਜਰ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

