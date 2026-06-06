ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਣਾਈ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ', ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ': ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
Published : June 6, 2026 at 12:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਸੀਜੇਪੀ) ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਤੋਂ, 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਅਭਿਜਜੀਤ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਮੀਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ।
'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ?
ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?" ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਅਭਿਜਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਭੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 'ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਹਿਮਤੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਅੰਦੋਲਨ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਲਾਈਕਸ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੇਅਰ' ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।