AAP ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਾਣੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ?

AAP ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਾਣੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 26, 2026 at 6:41 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸਨ।
LIVE: Press briefing by Shri @kcvenugopalmp in Punjab https://t.co/zIDFEcXK2T— Congress (@INCIndia) October 26, 2026
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"- ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਇੰਚਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
⦿ Punjab is one of the most important states of our nation. ⦿ Punjab’s farmers contribute immensely to nation-building, and its youth are brave. But over the last five years, the youth of Punjab have been distressed because of unemployment. ⦿ Law and order has collapsed, and the police forces meant to control the drug mafia are now protecting them. ⦿ LoP Shri Rahul Gandhi has told the leaders that we need to bring back peace in the state. This is our main agenda. ⦿ Rahul ji's visit to Punjab on November 4 will mark a turning point in the upcoming elections. The people of Punjab will decide that this government, which is promoting drugs and atrocities, has to go. : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp 📍Chandigarh— Congress (@INCIndia) October 26, 2026
ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਂਗਰਸ
हमने संगठन महासचिव @kcvenugopalmp जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान पंचायत, ब्लॉक, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर हमारी क्या रणनीति होगी, इसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके साथ ही 4 नवंबर को संगरूर में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी का कार्यक्रम है, हमने बैठक में इसकी तैयारियों पर भी बात की है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व और तमाम नेताओं के संघर्ष से हम पंजाब के लोगों के लिए बेहतर कल की कल्पना कर रहे हैं, जो कुछ महीनों के बाद जरूर कामयाब होगा। कांग्रेस की टीम पूरी ताकत और एकजुटता के साथ पंजाब को बचाने में लग चुकी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पंजाब को बचा सकेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। : कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी @SachinPilot जी 📍पंजाब कांग्रेस भवन, चंडीगढ़— Congress (@INCIndia) October 26, 2026
ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2. ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? 3. ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ।"
The BJP has been ruling the country for the last 13 years. ⦿ Who is looking after the border of Punjab? ⦿ Where are the drugs coming from? ⦿ Who is protecting the gangsters? They are the responsible people, along with the AAP government. : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp 📍Chandigarh— Congress (@INCIndia) October 26, 2026
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
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