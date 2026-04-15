ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ?

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮਰਾਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ...

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 15, 2026 at 3:58 PM IST

ਬਿਹਾਰ/ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ (ਫਾਈਲ)

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਮਿਥਿਲਾਂਚਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ

"ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਰਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਸਤਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ

ਕੌਣ ਹਨ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ?

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਲਸਿੰਘਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮੀਹਾਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦਲਸਿੰਘਸਰਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਜੇ

69 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1982 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ

2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਾਏਰੰਜਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ?

ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1979 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ।

ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ

