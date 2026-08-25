Explainer: ਕੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਲੜਨ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ !
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਬੀਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਖਾਰਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ।
Published : August 25, 2026 at 5:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਸ ਰਸਮੀ ਐੱਲਾਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਮੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।"
Mohali, Punjab: Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia says, "Harsimrat Kaur Badal ji have given an indication, which I think is what people want. Vajpayee sahib and Badal sahib had a big alliance based on brotherhood, communal harmony and Hindu-Sikh unity, and that… pic.twitter.com/iwegBrmj56— IANS (@ians_india) August 21, 2026
"117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਲੜੇਗੀ ਭਾਜਪਾ"
ਪਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐੱਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਵੀ ਬੀ ਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ।'
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਵਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।"
VIDEO | Roopnagar, Punjab: " we are doing our preparations, and the bjp is doing theirs," says sad leader daljeet singh cheema on b l santosh's two-day visit to punjab. pic.twitter.com/fMeSYrAUgz— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2026
'ਨਾਂਹ' ਦੇ ਪਿੱਛੇ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ?
ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਭਾਜਪਾ ਸੱਚੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਰਤਾ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਲੈਕੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਸੋਚ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ?"
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ ਭਾਜਪਾ?"
ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ 2024 ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਜੇ ਹੁਣ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
"ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ"
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਗਠਜੋੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਾਲ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ "ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ" ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 'ਨਾਂਹ' ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 1997, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15, ਭਾਜਪਾ 3) 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ NDA ਯਾਨਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲ੍ਹੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਕੱਲ੍ਹੇ ਲੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 18.56% ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 13.42% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।