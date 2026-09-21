ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ, ਕਿਹਾ- ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਸਣੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ
ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 21, 2026 at 7:43 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਸੀਰ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗਾ ਬਲੈਕਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਮਾਮਲਾ - ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 21, 2026
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀ… pic.twitter.com/bb0zZJAX1T
"ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਜਾਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।"- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ @AroraAmanSunam ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 21, 2026
👉🏻 ਕਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ
👉🏻 ਜੱਗੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 9 ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਰਜ… pic.twitter.com/N45hPTAteW
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ ਨਿਗਲ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।" - ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
'ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ'
"ਵਿਰੋਧੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ, ਜੱਗੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 9 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ।"- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
"ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ (ਚਿੱਟੇ) ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ DVR ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
-ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ
ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
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