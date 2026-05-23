ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 'ਚ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 23, 2026 at 3:17 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਣੀ-ਜਠਾਣੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਟਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ (ਪਤਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ।" ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ (2027 ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ।
"ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।"- ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ।"- ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।"