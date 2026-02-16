ETV Bharat / politics

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਅਧਿਆਤਮਕ'

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

Navjot Kaur Sidhu slam rahul gandhi
ਡਾ.ਨਾਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 16, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ" ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ (LoP) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ'

‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ’

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।"

ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਈਸ਼ਾ ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਾਹੌਲ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਗੰਗਾ" ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਧਿਆਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

TAGGED:

CONGRESS LEADER RAHUL GANDHI
NAVJOT KAUR TARGETS RAHUL GANDHI
NAVJOT KAUR SIDHU
ਨਾਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NAVJOT KAUR SIDHU PRAIS PM MODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.