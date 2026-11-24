Akali Dal-BJP alliance : ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 24, 2026 at 4:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.73 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 117 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸੀਟਾਂ ਅਰਧ-ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ (ECI ਅੰਕੜੇ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ 94 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ (1997, 2007 ਅਤੇ 2012), ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੇਂਡੂ" ਅਤੇ "ਸ਼ਹਿਰੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਹਲਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ/ਕੇਂਦਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ/ਕੇਂਦਰੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਅਧਾਰ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ
ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਸਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਸ਼ਹਿਰੀ/ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ (82.6% ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ) ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਭਾਵੇਂ 6.60% ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1% ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
1997 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 18.38% ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 47 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 13.42% (ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡ) ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ, 'ਆਪ' ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵੱਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
'ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ'
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'।
'ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।