MHA ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਵਾਪਿਸ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : April 15, 2026 at 4:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੀ ਧਮਕੀ ਧਾਰਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦਾ ਤੰਜ
'ਆਪ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੱਕੜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।"
Delhi: AAP Chief Spokesperson Priyanka Kakkar says, " there are no coincidences in politics. it is not a coincidence that raghav chadha has been removed from the position of deputy leader in the rajya sabha by the aap and that ashok mittal has been appointed in his place. he is… pic.twitter.com/z6n5Zwowpg— IANS (@ians_india) April 15, 2026
ਸਾਂਸਦ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ (ਥ੍ਰੇਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟਸ) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤੰਜ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ! ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ! ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ?"
"ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 4 ਪੀਐਸਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 19-20 ਗੰਨਮੈਨ ਹਨ! ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ 8-10 ਗੰਨਮੈਨ ਹਨ ਕਿਸ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਉਂਦੇ! ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"- ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਹਲਚਲ
ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ - ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर: राघव चड्ढा की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। चर्चा है कि चड्ढा के कहने पर ही AAP के राज्यसभा उपनेता अशोक मित्तल जी के यहाँ ED की रेड पड़ी है।— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) April 15, 2026
पंजाब में भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव प्रचार का आगाज़ ED की रेड के साथ… pic.twitter.com/64OWS4uPN7
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ - ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ - ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
सूत्रों के हवाला से खबर मिली है की बीते दिनों राघव चड्ढा और कुछ भाजपा नेताओं की हाई लेवल मीटिंग में ये निर्णय लिया गया की राघव के कहने पर अशोक मित्तल जी के ऊपर ED की छापेमारी होगी और राघव को Z + सिक्योरिटी दी जाएगी।— Priyanka Kakkar (@PKakkar_) April 15, 2026
'ਆਪ' ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ - ਰਾਘਵ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ - ਈਡੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
BJP Govt toolbox is so so predictable.
Raghav Chadha was threatened by ED and he out of fear or greed decided to backstab his party who made him MP or whatever he is today.
When Raghav is called out on Social Media, BJP people came out to defend Raghav.
On position of Dy…
'ਆਪ' ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
