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ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ 'ਆਪ', ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਦਲ ਬਦਲੂ' ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਚਿਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ।

HARPAL CHEEMA ON PARGAT SINGH
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ 'ਆਪ' (x@aappunjab,etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 3:52 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।



ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।



ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਨਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ!"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 1,158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ।


ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ - ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੇ ਧੜੇ ਦੇ?"।


ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
PARGAT SINGH
HARPAL CHEEMA ON PARGAT SINGH

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