ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 2:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੇਖੋਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
'ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ। ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ।"
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ Live https://t.co/qZGHKg2jbw— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 6, 2026
"ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇੇਬੇ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ।" - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ-ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਟੈ-ਟੈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਹੈ।"
"ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-2 ਕੋਰਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਜ਼ੀਰਾ ਰੈਲੀ 'ਚ CM @BhagwantMann ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ 'ਆਪ' ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 6, 2026
CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ pic.twitter.com/9zlfP8hgpE
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਉਪਰਾਲਾ
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕਣ।"
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਲਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
CM @BhagwantMann ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 6, 2026
👉🏻 ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
👉🏻 1100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ
👉🏻 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਨ 'ਚ… pic.twitter.com/pJ1G6tj4Zd
'ਦੋਵਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੋੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰਸੂਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ?
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਦਕੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਭਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਲ-ਖੁਰਦ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਉੱਤੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 47 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਰਚੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਨ।
CM @BhagwantMann ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 6, 2026
👉🏻 ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ
👉🏻 ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੇਲ਼ੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੱਸੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ pic.twitter.com/TW5nOxwldm
'ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ'
ਨਾਭਾ ਜ਼ੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਨਵੰਬਰ 27, 2016 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਕੇਐੱਲਐਫ਼) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਛੇ ਕਥਿਤ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ'
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਇਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਖੋਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।